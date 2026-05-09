Elenchi regionali ruolo 2026 cosa deve dichiarare chi sta frequentando il corso di abilitazione ma non avrà il titolo entro il 25 maggio
Durante un dibattito trasmesso il 6 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione dell’esperto di normativa scolastica Giuseppe Semeraro, si è discusso delle modalità di dichiarazione per coloro che frequentano il corso di abilitazione ma non conseguiranno il titolo prima del 25 maggio. È stato affrontato il tema della procedura da seguire per aggiornare gli elenchi regionali finalizzati all’assunzione in ruolo.
Nel question time del 6 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, docente ed esperto di normativa scolastica, si è parlato della nuova procedura per gli elenchi regionali finalizzati al ruolo. Presentata la piattaforma per l’inoltro delle domande: le istanze potranno essere inviate dal 6 al 25 maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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