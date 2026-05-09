Elenchi regionali ruolo 2026 cosa deve dichiarare chi sta frequentando il corso di abilitazione ma non avrà il titolo entro il 25 maggio

Durante un dibattito trasmesso il 6 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione dell’esperto di normativa scolastica Giuseppe Semeraro, si è discusso delle modalità di dichiarazione per coloro che frequentano il corso di abilitazione ma non conseguiranno il titolo prima del 25 maggio. È stato affrontato il tema della procedura da seguire per aggiornare gli elenchi regionali finalizzati all’assunzione in ruolo.

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