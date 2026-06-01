Docenti neoimmessi PNRR1 e PNRR2 senza abilitazione | entro il 25 luglio comunicazione conseguimento titolo in Emilia Romagna

Entro il 25 luglio, i docenti neoimmessi con i bandi PNRR1 e PNRR2 senza abilitazione devono comunicare il conseguimento del titolo in Emilia Romagna. L’USR regionale ha ufficializzato le scadenze per gli adempimenti finali relativi ai percorsi di formazione iniziale di completamento, destinati ai vincitori di concorso non abilitati. La comunicazione riguarda chi ha completato il percorso di formazione e deve attestare il possesso del titolo richiesto.

L’USR Emilia Romagna ha dato comunicazione degli adempimenti conclusivi dei percorsi di formazione iniziale “di completamento” per vincitori di concorso non abilitati di cui ai DD.DD. 25752023 (PNRR 1) e 30592024 (PNRR2). Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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