Divieto dei dispositivi digitali sotto i 3 anni | la proposta bipartisan che coinvolge i pediatri approda in Senato

Da scuolalink.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Senato è arrivata una proposta di legge bipartisan che vieta l’uso di smartphone e tablet nei primi mille giorni di vita, ovvero sotto i 3 anni. La proposta è stata avanzata dalla senatrice Simona Malpezzi, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria e la Fondazione Terre des Hommes. La misura mira a limitare l’esposizione dei bambini ai dispositivi digitali in questa fascia di età.

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Niente smartphone né tablet nei primi mille giorni di vita. È il cuore del disegno di legge che vieta i dispositivi digitali sotto i 3 anni, presentato al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi insieme alla Società Italiana di Pediatria e alla Fondazione Terre des Hommes. Il testo è firmato da parlamentari di tutti i gruppi e vuole accompagnare le famiglie con informazione chiara, fin dalla gravidanza.Cosa prevede il divieto di dispositivi digitali sotto i 3 anniIl provvedimento introduce indicazioni nazionali sull'esposizione agli schermi nei primi anni. Il testo definisce quell'abitudine una «prassi estremamente dannosa» e da «evitare entro i primi tre anni di vita». 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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divieto dei dispositivi digitali sotto i 3 anni la proposta bipartisan che coinvolge i pediatri approda in senato
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