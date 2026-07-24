Al Senato è arrivata una proposta di legge bipartisan che vieta l’uso di smartphone e tablet nei primi mille giorni di vita, ovvero sotto i 3 anni. La proposta è stata avanzata dalla senatrice Simona Malpezzi, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria e la Fondazione Terre des Hommes. La misura mira a limitare l’esposizione dei bambini ai dispositivi digitali in questa fascia di età.

Niente smartphone né tablet nei primi mille giorni di vita. È il cuore del disegno di legge che vieta i dispositivi digitali sotto i 3 anni, presentato al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi insieme alla Società Italiana di Pediatria e alla Fondazione Terre des Hommes. Il testo è firmato da parlamentari di tutti i gruppi e vuole accompagnare le famiglie con informazione chiara, fin dalla gravidanza.Cosa prevede il divieto di dispositivi digitali sotto i 3 anniIl provvedimento introduce indicazioni nazionali sull'esposizione agli schermi nei primi anni. Il testo definisce quell'abitudine una «prassi estremamente dannosa» e da «evitare entro i primi tre anni di vita». 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Divieto dei dispositivi digitali sotto i 3 anni: la proposta bipartisan che coinvolge i pediatri approda in Senato

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