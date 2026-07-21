Energy drink prima dei 12 anni a volte dei 9 | l' allarme dei pediatri Sip e il divieto in Gran Bretagna

Quasi il 40% dei ragazzi tra 9 e 17 anni ha iniziato a bere energy drink prima dei 12 anni, alcuni anche prima dei 9. Lo rivela uno studio del Gruppo di Studio Adolescenza della Società Italiana di Pediatria su 430 adolescenti. In Gran Bretagna, è stato introdotto un divieto di vendita di queste bevande ai minori di 16 anni.

Quasi 4 adolescenti consumatori su 10 hanno iniziato a consumare energy drink prima dei 12 anni, e in alcuni casi addirittura prima dei 9. È questo il dato che emerge da uno studio del Gruppo di Studio Adolescenza della Società Italiana di Pediatria (Sip), condotto su 430 ragazzi tra i 9 e i 17 anni. I risultati sono stati pubblicati su Italian Journal of Pediatrics. I numeri dello studio Se il consumo frequente riguarda circa il 10% del campione, il 65% degli intervistati ha dichiarato di aver assunto almeno una volta bevande energetiche. Ma il dato più preoccupante è la precocità dell'esposizione: il 39,2% ha iniziato prima dei 12 anni e il 49% tra i 12 e 14. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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