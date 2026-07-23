Una proposta di legge limita l’uso di dispositivi digitali sotto i tre anni, vietando l’uso di smartphone e tablet ai bambini di età inferiore a questa soglia. La misura prevede anche un sostegno ai genitori già durante la gravidanza e l’implementazione di servizi per la prima infanzia privi di schermi. La proposta mira a regolamentare l’esposizione precoce ai dispositivi digitali e a favorire interventi di supporto alle famiglie.

Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - Niente smartphone, tablet e altri dispositivi digitali sotto i 3 anni, più sostegno ai genitori fin dalla gravidanza e servizi per la prima infanzia senza schermi. È quanto prevede la proposta di legge 'Disposizioni per la regolamentazione dell'esposizione ai dispositivi digitali nei bambini e nelle bambine da zero a 3 anni a tutela del loro sviluppo neurocognitivo, fisico e relazionale e per la promozione di un graduale accesso al loro utilizzo durante la minore età', presentata oggi al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Società italiana di pediatria (Sip) e a Fondazione Terre des Hommes Italia Ets. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pediatri: "No a dispositivi digitali sotto i 3 anni", prima proposta di legge

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Minori, Malpezzi: ddl bipartisan per proteggere fascia 0-3 anni da dispositivi digitali

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