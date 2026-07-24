Disposta l'autopsia sul corpo della bimba di 10 anni annegata nelle acque del lago di Como
La procura di Como ha ordinato l'autopsia sul corpo di una bambina di 10 anni morta per annegamento nel lago di Como. Le forze dell'ordine hanno raccolto testimonianze che stanno chiarendo i dettagli dell'incidente.
La procura di Como ha disposto l'autopsia sul corpo della bimba di 10 anni annegata nelle acque del lago di Como. Intanto, le testimonianze raccolte dalla polizia hanno delineato con più precisione la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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