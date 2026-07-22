como ritrovato il corpo della bambina di 10 anni dispersa nelle acque del lago

Il corpo di una bambina di 10 anni dispersa nel Lago di Como è stato recuperato in tarda serata dai Vigili del Fuoco. La scomparsa risale a ieri, e le ricerche erano state avviate immediatamente. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del annegamento o sul luogo esatto del ritrovamento. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire quanto accaduto.

È stato ritrovato in tarda serata il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri nelle acque del Lago di Como. A comunicarlo sono stati i Vigili del Fuoco. La bambina, di origine marocchina, si trovava in Italia per una vacanza con i genitori ed era ospite a casa di parenti che da anni vivono nel Monzese. Secondo le ricostruzioni, la bambina si trovava nell’ampia secca che ogni anno attira centinaia di bagnanti stranieri nonostante il divieto di balneazione. Intorno alle 15, mentre stava giocando vicino alla riva insieme ad altri bambini, si sarebbe tuffata nel tratto di fronte al Tempio Voltiano, in corrispondenza dei Giardini a lago. Si tratta di un punto dove il fondale cambia improvvisamente e per questo tra il 2017 e il 2023 è stato teatro di altri casi di annegamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Lago di Como, ritrovato il corpo della bambina scomparsa nelle acque

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