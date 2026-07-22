Ritrovato il corpo della bimba di 10 anni dispersa nelle acque del lago di Como | recuperato dai sommozzatori

Il corpo di una bambina di 10 anni è stato recuperato ieri sera dai sommozzatori dei vigili del fuoco nel lago di Como. La piccola era scomparsa dopo aver fatto un tuffo in una zona con divieto di balneazione. Le ricerche sono durate diverse ore prima che il corpo fosse trovato e portato a riva. La zona interessata si trova in una parte del lago frequentata dai bagnanti.

Nella tarda serata di ieri, 21 luglio, dopo ore e ore di ricerche, è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo senza vita della bimba di 10 anni dispersa nel lago di Como dopo un tuffo in una zona con divieto di balneazione. I genitori sono stati portati in Questura sotto shock. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Como, morta la bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago: ritrovato il corpoIl corpo di una bambina di 10 anni è stato recuperato nelle acque del lago di Como, dove era scomparsa nel pomeriggio.

Como, morta la bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lagoUna bambina di 10 anni è stata trovata morta nel lago di Como, dove era scomparsa nel pomeriggio.

Temi più discussi: Ritrovato il corpo della bimba scomparsa nel lago di Como; Como, ritrovato il corpo della bambina scomparsa nel lago; Tragedia a Como: è stato ritrovato il corpo della bambina di 10 anni che nel pomeriggio era scomparsa nelle acque del lago davanti ai Giardini a Lago, nei pressi del Tempio Voltiano. La piccola, in vacanza in Italia con i genitori, si era immersa senza più riem; Ritrovato il corpo della donna scomparsa nel torrente Valleille a Cogne.

Ritrovato nelle acque del lago di Como il corpo della bambina di 9 anni, annegata ieri. Si era immersa di fronte al Tempio Voltiano, zona ufficialmente vietata alla balneazione. La piccola, di origini marocchine, era in Italia con i genitori in visita ad alcuni pare x.com

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