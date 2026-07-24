Il corpo di un uomo è stato trovato nel lago a circa 25-30 metri di profondità, dopo cinque giorni di ricerche continue. Le operazioni di ricerca sono terminate con il ritrovamento, avvenuto ieri. Le squadre di soccorso hanno setacciato l’area per giorni senza successo, prima di individuare il corpo sommerso tra le acque. La vittima, dispersa nel lago dall’inizio dell’allarme, è stata recuperata senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Cinque giorni di ricerche senza soluzione di continuità. E ieri il ritrovamento, tra i 25 e i 30 metri di profondità. Si sono concluse le ricerche di Alexandru Olaisiu Sorin, il 29enne noleggiatore di barche che sabato scorso, durante un’escursione sul lago con una comitiva di turisti inglesi, ha perso la vita dopo aver salvato un bambino di sette anni in difficoltà mentre faceva il bagno. Il corpo del giovane barcaiolo, originario della Romania, residente a Cosenza ma da qualche tempo trasferito a Sirmione per coltivare la sua grande passione per le barche - era un dipendente della Garda Tours - è stato rinvenuto sul fondale del lago nel pomeriggio dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disperso nel lago. Ritrovato il corpo di Alexandru

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Missing man's body found in retention pond in Elk Grove Village, police say

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