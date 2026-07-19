Il 29enne disperso nel lago di Garda da ieri pomeriggio stava tentando di salvare un bambino di sette anni in difficoltà davanti alla spiaggia Giamaica a Sirmione. Le ricerche, ancora in corso, non hanno ancora portato a risultati. Le operazioni coinvolgono le forze di soccorso e continuano senza sosta, ma finora l’uomo non è stato trovato. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella zona.

Sirmione (Brescia), 19 luglio 2026 – Non si fermano le ricerche (al momento senza esito) del 29enne Alexandru Olaisiu Sorin. Il giovane è disperso da ieri pomeriggio dopo essersi tuffato nelle acque del lago di Garda davanti alla spiaggia Giamaica, a Sirmione, per salvare un bambino inglese di sette anni in difficoltà. Il giovane, dipendente di una società di noleggio imbarcazioni, è riuscito a mettere in salvo il piccolo, ma non è più riemerso. Le ricerche si sono concentrate sia in superficie sia sul fondale. Secondo quanto emerso, i soccorritori stanno utilizzando anche i dati dello smartwatch che il giovane indossava al momento del tuffo per restringere l'area delle ricerche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alexandru disperso nel lago di Garda dopo aver salvato un bimbo di 7 anni: ricerche senza sosta a Sirmione

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