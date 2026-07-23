Il corpo di un uomo di 29 anni è stato recuperato a circa 25 metri di profondità nel lago di Garda. La vittima si era tuffata nel bacino il 18 luglio per salvare un bambino di sette anni in difficoltà. Il corpo è stato trovato dopo alcuni giorni di ricerche. L'uomo era disperso dal giorno dell'intervento di salvataggio, avvenuto nel comune di Sirmione.

Sirmione (Brescia), 23 luglio 2026 – È stato ritrovato su un fondale di circa 25 metri del lago di Garda il corpo di Alexandru Olaisiu Sorin, il 29enne che sabato scorso, 18 luglio, si era lanciato in acqua a Sirmione per salvare la vita di un bambino inglese di 7 anni visto in difficoltà. Il giovane, dipendente di una società di noleggio imbarcazioni, era riuscito a mettere in salvo il piccolo, ma non era più riemerso. I sommozzatori dei Vigili del fuoco lo hanno trovato dopo diversi giorni di ricerche, in parte indirizzate anche dal segnale dello smartwatch che il ragazzo aveva al polso. Il corpo del 29enne è stato localizzato e recuperato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sirmione, ritrovato il corpo di Alexandru: il 29enne era disperso nel lago di Garda dopo aver salvato un bambino

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