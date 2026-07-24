Un ricorso ha portato alla riapertura di una discarica in un comune, con la promessa di bollette meno care. L’avvocato difende la decisione, sostenendo che non ci sia stato un abuso di potere, anche se residenti e imprese avevano contestato la scelta. Secondo lui, l’amministrazione ha agito secondo le regole, considerando le esigenze della comunità. La questione riguarda principalmente l’uso della discrezionalità nelle decisioni amministrative.

"Le argomentazioni dei ricorsi si fondano su un presunto eccesso di potere che a mio avviso non c’è. Comprendo la posizione dei residenti e delle imprese che li hanno proposti, ma credo che dal punto di vista giuridico-amministrativo sia stata usata la giusta discrezionalità a vantaggio della comunità. L’ ampliamento del sito di Fosso Mabiglia e la conseguente riduzione dei costi, poiché i rifiuti non finiranno più fuori provincia, è infatti importante sia per tenere in equilibrio i conti della società che, ricordo, è pubblica; sia per evitare impennate della Tari, già cresciuta negli ultimi anni". Paolo Gattafoni, presidente di Cosmari srl,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Discarica, il caso dei ricorsi: "Bollette meno salate con la riapertura di Cingoli"

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