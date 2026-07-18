La Provincia di Macerata ha approvato l’ampliamento della discarica di Fosso Mabiglia a Cingoli, autorizzando la costruzione di una nuova vasca vicina a quella esistente. La decisione riguarda l’estensione dell’impianto per altri quattro anni e si basa sul provvedimento autorizzatorio unico, che conclude la fase istruttoria. La nuova vasca sarà destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi.

Via libera della Provincia di Macerata alla realizzazione dell’ampliamento della discarica di Fosso Mabiglia a Cingoli. È stato infatti pubblicato il provvedimento autorizzatorio unico con il quale si è conclusa la fase istruttoria per costruire una nuova vasca strettamente contigua a quella attuale per smaltire rifiuti non pericolosi. L’atto comprende, tra l’altro, la Valutazione di impatto ambientale (Via), l’autorizzazione paesaggistica e l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia), stabilendo rigorose prescrizioni. L’ampliamento si svilupperà immediatamente a est dell’impianto esistente, la nuova struttura sfrutterà la viabilità di accesso, l’impiantistica di servizio (pesatura, uffici, sistema biogas) e i piazzali già operativi per minimizzare il consumo di nuovo suolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Discarica, avanti con Cingoli. Via libera all’ampliamento. Garantiti altri quattro anni

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