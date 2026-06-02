A San Vito sono stati effettuati controlli tra aprile e maggio contro l’abbandono illecito di rifiuti nel quartiere vicino al centro commerciale. Sono state rimosse discariche abusive e sono state applicate multe salate agli autori. Le operazioni sono state coordinate dalle autorità locali, che hanno intensificato le verifiche per contrastare il fenomeno. Nessun dettaglio sulle sanzioni specifiche o sui numeri delle discariche rimosse è ancora stato comunicato.

Nei mesi di aprile e maggio sono stati svolti vari controlli contro gli abbandoni illegali di rifiuti che hanno interessato in particolare il quartiere di San Vito, nei pressi del Centro commerciale Carrefour. L’area, un’ampia superficie sterrata che separa l’ipermercato dalla ferrovia, a breve sarà liberata dai rifiuti presenti e potrà ora essere oggetto di un intervento strutturato di pulizia e ripristino del decoro da parte di Sistema Ambiente. La situazione era nota da tempo, grazie alle segnalazioni dei cittadini residenti nella zona e all’attività di monitoraggio e prevenzione sul territorio, l’avevamo più volte documentata anche sul nostro giornale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tolleranza zero per i rifiuti. A San Vito via la discarica e multe salate agli autori

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Rifiuti abbandonati a San Vito: individuati i responsabili, saranno sanzionati

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Tolleranza zero per i rifiuti. A San Vito via la discarica e multe salate agli autoriEra un’area costantemente esposta agli abbandoni, segnalata più volte da cittadini. Operazione frutto della collaborazione della Forestale con Sistema Ambiente. lanazione.it