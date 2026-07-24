Sabato scorso alla biblioteca comunale di Monsummano si è svolto un evento dedicato alla disabilità e al sociale, attirando un pubblico numeroso. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti di associazioni, con un focus su tematiche di inclusione e supporto alle persone con disabilità. Sono state presentate iniziative e progetti in corso, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilità sul tema.

Grande interesse per l’incontro che si è tenuto sabato scorso alla biblioteca comunale di Monsummano sul tema della disabilità e del sociale. L’iniziativa era stata organizzata dal consigliere di opposizione della Lega Simone Ciervo e alla mattinata, aperta alla cittadinanza, hanno partecipato anche gli onorevoli Andrea Crippa (commissario regionale Lega Toscana) e Tiziana Nisini (vice segretaria regionale Lega Toscana), Sara Minozzi, responsabile dipartimento disabilità Lega Toscana, il segretario provinciale Lega Andrea Allori e l’ex sindaco di Montecatini Luca Baroncini insieme alle associazioni del territorio ’Insieme si può’, ’Dopo di noi’ e ’La Forza di Nemo’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disabilità. Un incontro per l’inclusione

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