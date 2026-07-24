A inizio luglio, l'assistente di una persona con disabilità grave si è assentato per motivi personali, lasciando senza supporto chi ha bisogno di assistenza continua. La persona interessata ha spiegato di non aver potuto trovare un sostituto per aiutare la madre nelle cure quotidiane. La mancanza di assistenza ha causato un grave disagio, trasformando il periodo in un vero e proprio incubo.

Gallarate, 24 luglio 2026 – Il suo assistente si è dovuto assentare a inizio luglio per motivi personali. A quel punto Michele Sanguine ha trovato davanti a sé il vuoto: “ Non mi è stato possibile ingaggiare un sostituto che potesse dare una mano a mia madre nell’assistermi”. La sua vicenda unisce un problema generale, vale a dire la mancanza di personale nelle professioni di cura, e un problema particolare, vale a dire la mancanza di personale nelle professioni di cura che abbia anche competenze sulla disabilità. Michele rimarca poi un altro aspetto: “Mancano assistenti con la patente di guida”. La patologia. Michele ha 41 anni e convive con una disabilità gravissima dovuta alla distrofia muscolare di Duchenne, una patologia per la quale non c’è una cura, che colpisce i muscoli e toglie ogni possibilità di muoversi in autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disabilità più gravi, la storia di Michele: “Il mio luglio senza assistente, un incubo”

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