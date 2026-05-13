Un uomo ha deciso di abbandonare Hollywood e di vivere in un camper con il suo cane, lontano dagli ambienti dello spettacolo. I suoi vicini di casa hanno circa quarant’anni in più di lui. La sua passione è la musica, che considera un vero e proprio sogno. In un'intervista ha affermato che il sogno non consiste in oggetti o status, ma nel vivere una vita in modo autentico e pieno.

“Qual è il sogno? Guidare una Rolls Royce? Quelle sono solo cose. Vivere il proprio sogno è un verbo, non un sostantivo”. Quando il figlio di uno degli attori più celebri e ricchi di Hollywood decide di rinunciare ai privilegi di famiglia per trasferirsi in un parcheggio per roulotte, le motivazioni scavalcano i soliti cliché. Chet Hanks, 35enne figlio di Tom Hanks e Rita Wilson, ha scelto di lasciarsi alle spalle i lussi di Los Angeles per vivere in un camper a Nashville, in Tennessee, con l’obiettivo di affermarsi nel panorama della musica country. L’intervista da Jimmy Fallon: “Volevo i miei spazi”. Ospite del The Tonight Show di Jimmy Fallon, il musicista ha spiegato la genesi di questa scelta abitativa radicale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho lasciato Hollywood e vivo in un camper con il mio cane, i miei vicini hanno 40 anni più di me. La musica è il mio sogno”: la storia di Chet, il figlio di Tom Hanks

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