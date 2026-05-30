Una persona ha raccontato di aver avuto difficoltà a vestire il fratello tetraplegico, trovando gli abiti tradizionali inadeguati e complicati da mettere. Questa esperienza l’ha portata a creare capi di abbigliamento adattivi, progettati per essere facili da indossare, ma con un aspetto di design. Non si tratta di prodotti medici, ma di capi pensati per migliorare la vita quotidiana di chi ha disabilità motorie.

Vestire il proprio fratello tetraplegico e scontrarsi quotidianamente con la frustrazione di abiti inadatti e difficili da infilare. È proprio attraverso questo gesto ripetuto ogni giorno che Fr ancesco Saverio Matera ha toccato con mano le barriere di un sistema moda che ignora la disabilità, comprendendo sulla propria pelle cosa significhi realmente la mancanza di inclusione. Da questa profonda esperienza personale e pratica è nato nel 2023 Materia, marchio fresco vincitore del CNMI Fashion Trust Grant 2026. Forte di un solido background maturato tra le fila di Moncler e Stone Island, il designer ha scelto di colmare un vuoto sistemico nel mercato dell’abbigliamento: trasformare la moda adattiva da freddo strumento medicale a linguaggio estetico contemporaneo e desiderabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vestire mio fratello tetraplegico era complicato e doloroso, ho capito quanto la moda ignorasse la disabilità. Per questo ora creo capi adattivi ma di design, non un prodotto medicale”: la storia di Materia

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