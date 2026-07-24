Il sindaco ha annunciato le dimissioni dopo aver rilasciato dichiarazioni contrastanti sulla partecipazione di Finalter, definendola inizialmente come un investimento di circa 10 milioni di euro. Sono stati sequestrati documenti e fatture relativi alla società, mentre Sala ha parlato di contratti e operazioni con diverse aziende coinvolte. La sua posizione si è evoluta in poche settimane, con dichiarazioni successive che hanno smentito le prime.

È lunga la lista delle contraddizioni di Giuseppe Sala sul caso Finalter. Nel giro di poche settimane il sindaco ha definito la partecipazione «un investimento molto limitato, 10.000 euro», ha annunciato la vendita della quota e ha fatto liquidare il trust Inter. Ma allo stesso tempo Pietro Galli, suo storico collaboratore ai tempi di Expo, si è dimesso senza spiegazioni dal consiglio di amministrazione di Atm, dove era stato riconfermato soltanto il 28 aprile. Il giorno successivo la Guardia di finanza ha perquisito la sede di Finalter e le abitazioni dello stesso Galli e dell’amministratore delegato Giorgio Mezzadri.? Contenuto riservato agli abbonati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimissioni lampo, fatture e sequestri: tutte le opacità di Sala su Finalter

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