Caso Finalter indagati per fatture false Pietro Galli e Giorgio Mezzadri | al via le perquisizioni della Finanza

Le autorità hanno effettuato perquisizioni presso le sedi di una società di consulenza, coinvolgendo due persone. Sono stati iscritti nel registro degli indagati un commercialista e un consigliere, entrambi accusati di aver emesso fatture per operazioni inesistenti. Le operazioni di ricerca sono state coordinate dalla Guardia di Finanza, che sta esaminando documenti e registri contabili. Le indagini riguardano presunte irregolarità nelle transazioni commerciali della società.

L'amministratore delegato di Finalter, il commercialista genovese Giorgio Mezzadri, e il fondatore e consigliere della società di consulenza, Pietro Galli, sono indagati per presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Caso Finalter, perquisizioni della Finanza: indagati per fatture false Pietro Galli e Giorgio Mezzadri; Perquisizioni alla Finalter di Sala: indagati Galli e Mezzadri; Caso Finalter, perquisizioni per false fatture; Caso Finalter, perquisizioni della Gdf. Indagati Galli e un commercialista.

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