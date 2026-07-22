La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni presso la sede di Finalter, società coinvolta in un'inchiesta per false fatture. Sono stati iscritti nel registro degli indagati due amministratori: uno è un socio del sindaco di Milano, l’altro è l’amministratore delegato. Le operazioni sono state disposte dalla Procura di Milano e condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria. Le verifiche riguardano presunte irregolarità nelle fatture emesse dalla società.

La Procura di Milano ha disposto perquisizioni, delegate al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, nella sede Finalter, la società di cui il sindaco Giuseppe Sala ha una quota del 20% attraverso un trust mentre l’80% appartiene alla società Cinque G della moglie e della figlia di Pietro Galli, ex consigliere d’amministrazione in Atm e collaboratore di Sala a Expo. Galli – che martedì di è dimesso dal cda di Atm – e l’amministratore delegato della società, il commercialista genovese Giorgio Mezzadri, risultano indagati nell’indagine in cui si ipotizza il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Finanza si è presentata nella sede della stessa Finalter, nelle loro abitazioni e negli uffici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Finalter, indagati per false fatture Galli (socio del sindaco Sala) e l’ad Mezzadri. Perquisizioni della Finanza nella sede

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