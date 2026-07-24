Dimaro riposo per il Napoli | si tratta il rinnovo del ritiro

Il Napoli ha ridotto le attività a Dimaro nel settimo giorno di preparazione, concedendo ai giocatori mezza giornata di riposo. La sessione di allenamento è stata limitata a una sola seduta, focalizzata principalmente sull’aspetto atletico. Il ritiro prosegue con un programma ridotto, senza ulteriori dettagli sui futuri allenamenti o eventuali incontri. La squadra si sta preparando in vista delle prossime competizioni e il ritiro prosegue senza modifiche ufficiali.

Il Napoli ha rallentato il ritmo nel settimo giorno di preparazione a Dimaro. Massimiliano Allegri ha concesso alla squadra mezza giornata di riposo. Il programma è stato quindi ridotto a una sola seduta, dedicata soprattutto al lavoro atletico. Una scelta utile per permettere ai giocatori di recuperare dopo i carichi sostenuti nei primi giorni del ritiro. In serata, il gruppo ha poi rispettato una tradizione ormai consolidata della permanenza in Val di Sole. Calciatori e staff si sono ritrovati in una delle malghe frequentate dal club negli ultimi anni. La cena è stata caratterizzata dai piatti tipici della cucina trentina. Un momento di relax e condivisione lontano dal campo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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DIMARO NAPOLI 2026: L'ALLENAMENTO DEL 20 LUGLIO

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