Durante il ritiro estivo in Val di Sole, il Napoli presenterà una grande gigantografia all’ingresso con lo slogan “Pe’ cient’anne, benvenuti”. L’installazione celebra i cento anni di storia del club e sarà visibile ai tifosi che arriveranno per supportare la squadra durante la preparazione pre-campionato. La mostra sarà collocata nel punto di accesso principale alla località e rappresenta un omaggio ai 100 anni del club.

Dimaro si prepara a ospitare il ritiro estivo del Napoli con un’installazione che celebra i cento anni di storia azzurra: una gigantografia con lo slogan “Pe’ cient’anne, benvenuti” accoglierà i tifosi all’ingresso della Val di Sole. La società partenopea e l’amministrazione trentina hanno deciso di trasformare il primo giorno di preparazione in un’occasione di festa collettiva. Nel corso della stagione il centenario verrà celebrato con numerosi eventi, ma è proprio a Dimaro che i tifosi incontreranno per la prima volta il nuovo Napoli sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. L’atmosfera sarà quella di una ripartenza importante, con la gigantografia che rimanda ai successi passati della squadra partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Dimaro 2026, il Napoli accoglierà i tifosi con una sopresa: di cosi si tratta

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