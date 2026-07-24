Dimaro day 8 | presentato lo staff di Allegri

Da gbt-magazine.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'ottavo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida, lo staff tecnico di Allegri è stato presentato ufficialmente. La squadra ha svolto una sessione di allenamento mattutina, concentrandosi su esercizi fisici e tattici. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle attività svolte o sui componenti dello staff. La preparazione prosegue senza ulteriori eventi rilevanti o annunci ufficiali.

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Amici di GBT-magazine.com, continua il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida. Gli azzurri hanno svolto una seduta di allenamento mattutina, lavoro atletico sul campo, poi un giocatore a turno fa partire il gioco spalle alla porta, palla ad un compagno che passa tra la linea difensiva avversaria formata dalle sagome per un terzo uomo (mezzala che s’inserisce), che tira centrando una della due mini porte disposte come bersaglio. Dopo l’allenamento si è svolta la presentazione dello staff tecnico di Massimiliano Allegri, Il primo ad essere presentato in campo è proprio mister Allegri: “Grazie a tutti e buongiorno”.  E’ il turno del vice  Marco Landucci, a seguire i collaboratori tecnici  Francesco Magnanelli, Elvis Abbruscato e Gianluca Maran. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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