Allegri ha l’influenza salta la presentazione dello staff stasera a Dimaro
Massimiliano Allegri non parteciperà alla presentazione dello staff prevista questa sera a Dimaro a causa di un'influenza. La manifestazione, originariamente programmata, si svolgerà senza la sua presenza. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non è stato specificato un nuovo orario o data per l'evento. Nessun altro membro dello staff è stato coinvolto in questa assenza.
Massimiliano Allgeri, quindi niente presentazione dello staff stasera a Dimaro. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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