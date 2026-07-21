Allegri ha l’influenza salta la presentazione dello staff stasera a Dimaro

Da ilnapolista.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massimiliano Allegri non parteciperà alla presentazione dello staff prevista questa sera a Dimaro a causa di un'influenza. La manifestazione, originariamente programmata, si svolgerà senza la sua presenza. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non è stato specificato un nuovo orario o data per l'evento. Nessun altro membro dello staff è stato coinvolto in questa assenza.

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