Difesa alta gioco verticale e più aggressività | come cambierebbe l' Inter con Romero

L’Inter sta considerando un investimento importante per portare Romero in squadra durante il mercato estivo. Se l’operazione andasse in porto, la difesa sarebbe rafforzata con un giocatore noto per la sua presenza fisica e la capacità di impostare l’azione dalla retroguardia. Romero porterebbe anche più aggressività e un gioco verticale, migliorando le uscite e la compattezza della linea difensiva.

Se l’Inter decidesse di fare l’investimento corposo del suo mercato estivo sul Cuti Romero, che giocatore si assicurerebbe per la difesa? Di sicuro un elemento che garantirebbe sempre un approccio propositivo in fase di costruzione e aggressivo difensivamente parlando. Fisico, è un tipo roccioso, e dopo gli ultimi anni in Inghilterra la stampa inglese ha ribadito quanto garantisca uno stile di gioco “senza compromessi” grazie a quella sua “riconoscibile e spavalda sicurezza di sé”. Si prende i suoi rischi e non si spaventa se gli si chiede di farsi leader. Coraggioso quando deve mantenere il possesso e salire infilando centrocampo e difesa avversaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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