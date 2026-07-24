Kevin De Bruyne arriverà a Castel di Sangro il 5 agosto, come previsto dal contratto. Non perderà l’aereo e incontrerà il tecnico, il presidente e il direttore sportivo del club. La situazione tra il giocatore e il direttore sportivo ha generato tensioni, con scambi di parole poco amichevoli. Il club punta a ottenere il massimo dal centrocampista, che dovrebbe essere il protagonista della prossima stagione.

Kevin non perderà l’aereo e il 5 agosto, come da promessa e da contratto, sarà a Castel di Sangro: stringerà la mano di Massimiliano Allegri, saluterà cordialmente Aurelio De Laurentiis e poi, boh!, sorriderà a Giovanni Manna, il diesse, che non gliele ha mandate a dire. "Io non ho gradito le sue dichiarazioni. Non deve prendere nessuna decisione". L’altro giorno, in una conferenza stampa di rara trasparenza, senza negarsi assolutamente nulla, neppure le verità più aspre per la voracità dei tifosi al tempo del calcio mercato, Manna ha chiuso un mezzo caso ed ha aperto al futuro di De Bruyne, che il 30 maggio, dopo aver spruzzato un pizzico di risentimento su Conte, aveva lasciato qualche margine di incertezza: "Ho ancora un anno di contratto, ma voglio avere un confronto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Dietro le frizioni Manna-De Bruyne: ma per volare, il Napoli ha bisogno del miglior Kevin

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