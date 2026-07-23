Un dirigente ha dichiarato interesse per il difensore Zeballos, mentre ha confermato che Kevin De Bruyne non è in uscita, rimanendo del Napoli. Sul fronte difensivo, l'infortunio di Alessandro Buongiorno ha modificato i piani di mercato, ma il club continuerà a monitorare le opportunità senza fretta. Nessun dettaglio su eventuali trattative in corso o sulla tempistica delle operazioni.

Sul fronte difensivo, il dirigente ha spiegato che l'infortunio di Alessandro Buongiorno ha modificato i piani iniziali, pur ribadendo che il club continuerà a monitorare il mercato senza fretta. Manna ha anche confermato l'interesse per l'esterno argentino Exequiel Zeballos, precisando però che l'operazione dipenderà dalle condizioni economiche. L'assenza di Buongiorno e le condizioni di Beukema rappresentano le principali criticità di questa fase della preparazione estiva. "L'infortunio di Buongiorno ci ha colto alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo con 5 centrali più Olivera. La patologia di Beukema che si trascina dalla stagione scorsa, sta facendo delle terapie conservative, dovremmo averlo in gruppo verso la fine del ritiro di Castel di Sangro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Manna da Dimaro: “Zeballos ci interessa”. Su De Bruyne: “Non è in uscita, Kevin è del Napoli”

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