Guardiola e l’addio al City ieri ha ricevuto una chiamata da un calciatore del Napoli | Kevin De Bruyne

Un calciatore del Napoli ha chiamato ieri l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, in occasione del suo addio al club. Dopo dieci anni, durante i quali ha vinto numerosi trofei e stabilito record, Guardiola ha lasciato il Manchester City. La sua ultima partita all’Etihad Stadium è stata l’atto finale di questa fase. La notizia è stata diffusa attraverso vari canali e ha suscitato reazioni tra i tifosi e il mondo del calcio.

L’addio di Pep Guardiola al Manchester City ha emozionato il mondo del calcio. Dopo dieci anni ricchi di successi, trofei e record storici, il tecnico catalano ha salutato i tifosi inglesi al termine della sua ultima partita all’Etihad Stadium. Una serata intensa, piena di applausi e commozione per uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni. Nel post partita, Guardiola ha raccontato di aver ricevuto una telefonata speciale da Kevin De Bruyne, suo ex simbolo al City e oggi protagonista con il SSC Napoli. Le parole dell’allenatore hanno colpito tutti: “La telefonata di Kevin significa tutto per me, più dei titoli. Sono i ricordi creati insieme la cosa davvero speciale”. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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PEP GUARDIOLA GONE!!! XABI ALONSO IN!!! MICHAEL CARRICK STAYS!!! A NEW ERA BEGINS!!! | FROM MY LEFT

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