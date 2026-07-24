Dalla storia del Sannio preromano per riflettere sul futuro delle aree interne. È questo il filo conduttore della quinta edizione della rassegna culturale “Diamo voce ai Sanniti”, che quest’anno propone il tema “Per la rinascita dei territori. Meno città, più territori”, ponendo al centro del dibattito il rapporto tra identità, sviluppo e valorizzazione del patrimonio storico e culturale. L’iniziativa mette a confronto il modello policentrico dell’antico Sannio – fondato sui pagus, sui vici e su comunità strettamente integrate con il territorio – con l’attuale fenomeno dello spopolamento delle aree interne e della crescente concentrazione della popolazione nei grandi centri urbani. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - “Diamo voce ai Sanniti”, due appuntamenti per discutere il rilancio delle aree interne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rilancio delle aree interne, il Savio fa scuola in EuropaIl progetto europeo Erasmus Plus Back to Land si è svolto recentemente a Mercato Saraceno, presso il centro ‘La Clorofilla’.

Aree interne, Mastella Jr: “Con la Strategia Tammaro-Titerno oltre 14 milioni per il rilancio del territorio”La Giunta regionale ha approvato il progetto preliminare della Strategia dell’Area Interna Tammaro-Titerno, con un investimento di oltre 14 milioni...