Diamo voce ai Sanniti due appuntamenti per discutere il rilancio delle aree interne
Due incontri si svolgeranno nelle prossime settimane per parlare del rilancio delle aree interne. La rassegna culturale “Diamo voce ai Sanniti” affronta quest’anno il tema “Per la rinascita dei territori”. Il primo appuntamento si concentrerà sulla storia del Sannio preromano, mentre il secondo approfondirà le strategie future per lo sviluppo locale. Entrambi gli eventi si terranno in diverse sedi pubbliche.
Dalla storia del Sannio preromano per riflettere sul futuro delle aree interne. È questo il filo conduttore della quinta edizione della rassegna culturale “Diamo voce ai Sanniti”, che quest’anno propone il tema “Per la rinascita dei territori. Meno città, più territori”, ponendo al centro del dibattito il rapporto tra identità, sviluppo e valorizzazione del patrimonio storico e culturale. L’iniziativa mette a confronto il modello policentrico dell’antico Sannio – fondato sui pagus, sui vici e su comunità strettamente integrate con il territorio – con l’attuale fenomeno dello spopolamento delle aree interne e della crescente concentrazione della popolazione nei grandi centri urbani. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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