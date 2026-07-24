Aree interne Mastella Jr | Con la Strategia Tammaro-Titerno oltre 14 milioni per il rilancio del territorio
La Giunta regionale ha approvato il progetto preliminare della Strategia dell’Area Interna Tammaro-Titerno, con un investimento di oltre 14 milioni di euro destinati al rilancio del territorio. La strategia mira a contrastare la marginalità e a migliorare le infrastrutture in un’area che ha sofferto di carenze in questi settori. La decisione si inserisce in un piano più ampio di interventi per valorizzare le zone interne.
Tempo di lettura: 2 minuti “L’approvazione in Giunta regionale del preliminare della Strategia dell’Area Interna Tammaro-Titerno rappresenta un passaggio fondamentale per il rilancio e la valorizzazione di un territorio troppo a lungo penalizzato da marginalità e carenze infrastrutturali”. Lo dichiara il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro), dopo la Deliberazione n. 400 del 23 luglio 2026 adottata dalla Giunta presieduta da Roberto Fico, con cui si prende atto del documento strategico nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). “Parliamo di una dotazione complessiva di oltre... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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