Aree interne Mastella Jr | Con la Strategia Tammaro-Titerno oltre 14 milioni per il rilancio del territorio

Notizia in breve

La Giunta regionale ha approvato il progetto preliminare della Strategia dell’Area Interna Tammaro-Titerno, con un investimento di oltre 14 milioni di euro destinati al rilancio del territorio. La strategia mira a contrastare la marginalità e a migliorare le infrastrutture in un’area che ha sofferto di carenze in questi settori. La decisione si inserisce in un piano più ampio di interventi per valorizzare le zone interne.