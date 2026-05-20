Rilancio delle aree interne il Savio fa scuola in Europa
Il progetto europeo Erasmus Plus Back to Land si è svolto recentemente a Mercato Saraceno, presso il centro ‘La Clorofilla’. L’iniziativa ha coinvolto produttori agricoli, operatori del turismo rurale e rappresentanti amministrativi della Valle del Savio. Partecipanti provenienti da Grecia, Francia, Cipro e Croazia hanno preso parte all’evento, che ha focalizzato l’attenzione sul rilancio delle aree interne attraverso progetti condivisi e scambi di buone pratiche. La presenza di diversi paesi europei ha sottolineato l’interesse internazionale verso queste tematiche.
Il progetto europeo Erasmus Plus Back to Land fa tappa a Mercato Saraceno, a ’La Clorofilla’, coinvolgendo produttori agricoli, operatori del turismo rurale e amministratori della Valle del Savio insieme a partner provenienti da Grecia, Francia, Cipro e Croazia. Obiettivo del progetto è contrastare lo spopolamento delle aree rurali attraverso il rafforzamento delle competenze di associazioni, amministratori locali e agricoltori, favorendo l’accoglienza di giovani e famiglie che scelgono di tornare a vivere e lavorare a contatto con la natura. Sono previste cinque ’learning expeditions’ nei Paesi partner per condividere esperienze, criticità e buone pratiche sul rilancio delle aree interne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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