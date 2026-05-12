Durante un controllo di routine in un locale di via Tadino, a Milano, sono stati segnalati insulti e spintoni da parte di alcune persone presenti. In seguito a quanto accaduto, cinque individui sono stati denunciati dalle forze dell’ordine. L’intervento si è svolto senza ulteriori escalation e sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o è stata ferita durante l’episodio.

Milano, 12 maggio 2026 – Il controllo nel locale, di quelli di routine che vanno in scena periodicamente in tutte le zone della città. Anche per rispondere a esposti e segnalazioni informali di residenti e comitati di quartiere su schiamazzi in zona movida e clienti che si ritrovano in strada e disturbano anche di notte. La tensione si alza all’improvviso davanti al Baobab di via Tadino, che offre piatti tipici dell’Africa occidentale nella parallela di corso Buenos Aires. Il racconto del testimone. Sono le 19.50 di sabato scorso, quando alcuni dei presenti si rifiutano di fornire i documenti agli agenti del commissariato Garibaldi Venezia: il primo a reagire in malo modo, stando agli atti, è il compagno della proprietaria quarantunenne, un trentacinquenne italiano originario del Senegal.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Insulti e spintoni durante un controllo di polizia al Baobab di via Tadino: 5 denunciati

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