Durante l’evento FUTTIES su EA SPORTS FC 26, è stato rilasciato un nuovo elemento: una carta di Antonio Di Natale in versione FUTTIES Eroe. La carta ha nove stelle da completare, offrendo ai giocatori l’opportunità di migliorare le proprie squadre. La presenza di questa versione speciale ha suscitato interesse tra gli appassionati, che si stanno chiedendo se valga la pena impegnarsi per ottenere questa carta.

Tra i contenuti più caldi rilasciati per l ‘evento FUTTIES su EA SPORTS FC 26 spicca una delle carte più amate e temute dall’intera community: Antonio Di Natale in versione FUTTIES Eroe. Storicamente una delle carte più reattive, letali e “buggate” dell’intero simulatore calcistico, l’ex capitano dell’Udinese riceve una Sfida Creazione Rosa (SBC) di altissimo livello composta da ben 9 sfide. Di seguito analizziamo i dettagli della SBC, i requisiti completi per sbloccarlo e la nostra valutazione sulla convenienza dell’investimento. Perché Totò Di Natale FUTTIES è il sogno di ogni attacco. Di Natale non ha mai avuto bisogno di statistiche enormi sulla carta per risultare devastante in-game, ma questa versione FUTTIES promette di alzare ulteriormente l’asticella del gameplay: Soluzione SBC Antonio Di Natale FUTTIES Eroe: Tutte le 9 sfide. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Di Natale FUTTIES ha 9 rose da completare: vale davvero la pena fare l’Eroe più atteso di EA FC 26?

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