Luca Di Maggio ha annunciato di aver deciso di unirsi immediatamente alla squadra, dichiarando di essere pronto a dare il massimo. Dopo pochi giorni di ritiro, ha confermato di aver preso la decisione corretta e di essere motivato a contribuire alla squadra. La sua volontà di iniziare subito le attività è stata comunicata attraverso un messaggio diretto, sottolineando l’impegno a breve termine.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono bastati pochi giorni di ritiro per far capire a Luca Di Maggio di aver fatto la scelta giusta. Il centrocampista biancoverde, arrivato in estate per rinforzare la mediana dell’ Avellino, ha raccontato le sue prime sensazioni dopo la fase iniziale della preparazione di Rivisondoli, soffermandosi sull’impatto con il gruppo, sul lavoro di Alessandro Nesta e sulle aspettative per la nuova stagione. “ Sono giorni pesanti di lavoro, ma fa parte del gioco come normale che sia. Stiamo cercando di dare il massimo per prepararci al meglio verso la nuova stagione “, ha spiegato il classe 2005, sottolineando l’intensità degli allenamenti svolti in Abruzzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Di Maggio si presenta: “Scelta immediata, qui per dare tutto”

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Upadek Mussoliniego. Ostatnie lata woskiego dyktatora

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