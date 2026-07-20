Recanatese ha annunciato l’ingaggio di Niccolò Marras, esterno di 23 anni proveniente dalla Maceratese. Marras ha firmato con il club giallorosso dopo che la dirigenza ha deciso di puntare sul suo profilo. Il giocatore romano si è detto motivato e ha dichiarato di voler contribuire con azioni di saltare l’uomo e di dare il massimo in campo. La trattativa si è conclusa rapidamente, senza complicazioni.

Niccolò Marras è stato il colpo di mercato della Recanatese delle ultime ore. Il non ancora 24enne giocatore romano, dopo l’uscita dalla Maceratese, è stato immediatamente contattato dalla dirigenza giallorossa a cui un profilo del genere serviva davvero come il pane ed in fondo non è stato particolarmente complesso trovare un accordo. "Mi ha colpito soprattutto il fatto che sia il direttore sia l’allenatore mi abbiano voluto fortemente illustrandomi un progetto importante, che mi è piaciuto sin da subito e che voglio condividere dando il massimo delle mie possibilità". Oggi, con il raduno, inizia la preparazione e non c’è dubbio che al momento la rosa ha un’età media giovanissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Recanatese L’esterno Marras si presenta: "Mi piace saltare l’uomo, voglio dare tutto"

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