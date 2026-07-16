Radu Dragusin ha annunciato di aver scelto la Fiorentina, definendola una scelta semplice grazie a un grande progetto. Il difensore ha parlato dal Viola Park, menzionando la chiamata di un dirigente, il suo passato con gli Spurs e il rapporto con l’allenatore attuale. Dragusin è ora un nuovo membro della squadra.

Le prime parole del difensore dal Viola Park: la chiamata di Paratici, il trionfo con gli Spurs e il feeling con Grosso. Radu Dragusin è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore rumeno ha parlato in conferenza stampa direttamente dal Wind Tre Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park per presentarsi ai suoi nuovi tifosi e spiegare i motivi che lo hanno spinto a sposare la causa viola. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano LA TRATTATIVA « La trattativa di questa estate è partita con la chiamata di Paratici che conosco molto bene e viceversa. Il fatto che fosse qua ha influito molto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Radu Dragusin si presenta: «Fiorentina scelta facile, qui c’è un grande progetto»

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