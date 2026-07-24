Due mesi dopo la vittoria contro il Genoa che ha portato il Lecce alla quarta salvezza consecutiva in Serie A, il tecnico ha commentato il momento della squadra. Ha evidenziato come in passato si creasse più spirito di gruppo, mentre oggi i giocatori sono spesso distanti, ognuno con il proprio telefonino. Tra i protagonisti citati, c’è Stulic, considerato l’anno chiave per il suo percorso nel club.

Sono passati due mesi esatti da quella magica notte, piena di significati. Per il Lecce, che battendo il Genoa conquistava la quarta salvezza di fila in A (record per il club). E per Eusebio Di Francesco che cancellava un periodo da incubo, tra esoneri e retrocessioni sfortunatissime. Adesso si riparte e il tecnico pescarese è pronto a rimettersi in gioco. Di Francesco, come ha passato le vacanze dopo la sofferta salvezza della scorsa stagione? "Direi che tutti gli ultimi anni per me sono stati impegnativi sul piano emotivo. Dopo la festa per la salvezza sono andato cinque giorni a Dublino, poi sono stato a Pescara dove sto sempre bene con familiari e amici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

© Gazzetta.it - Di Francesco: "Lecce, è l'anno di Stulic. Ai miei tempi si faceva gruppo, oggi ognuno col suo telefonino... "

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chiappucci: “Ai miei tempi non potevi saltare il Giro d’Italia, oggi paga il prezzo di certe scelte”

Spalletti difende il suo gruppo tra battute e scelte concrete: da Lecce a Lecce, conferenze a confronto. Così è cambiata la sua comunicazioneL'allenatore ha scelto di parlare con battute e parole dirette, passando da conferenze a confronto tra Lecce e altre tappe stagionali.

Temi più discussi: Di Francesco: Lecce, è l'anno di Stulic. Ai miei tempi si faceva gruppo, oggi ognuno col suo telefonino...; Di Francesco: La salvezza è stata una liberazione. Da noi Guardiola si sente a casa; Di Francesco: La salvezza è la nostra Champions. Dal mercato arriveranno calciatori funzionali al nostro progetto; L’intervista a mister Di Francesco.

LECCE - Di Francesco: Poter dare continuità tecnica a questo progetto è un punto a favore, Camarda è pronto per il Milan ift.tt/DPMoLsQ x.com

Di Francesco: Lecce, è l'anno di Stulic. Ai miei tempi si faceva gruppo, oggi ognuno col suo telefonino...L’allenatore: Gli ultimi anni per me sono stati impegnativi sul piano emotivo, e poi sono nonno di quattro nipoti... Siamo corti in attacco e ci serve un terzino destro. Sto provando Pierotti mezzala ... gazzetta.it

Di Francesco: Rinforzi? Spero di averli quanto prima. Qui per dare continuitàDiFra, intervistato da Francesco Modugno, inizia scherzando: Se mi è mancato il campo? No, devo dire la verità Perché nel momento in cui si stacca c’è proprio il desiderio di cambiare aria, di pensar ... calciolecce.it