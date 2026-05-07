Chiappucci | Ai miei tempi non potevi saltare il Giro d'Italia oggi paga il prezzo di certe scelte

Claudio Chiappucci ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it, commentando la situazione attuale del Giro d’Italia e le dinamiche delle corse ciclistiche moderne. Ha affermato che ai suoi tempi non si poteva saltare la gara, mentre oggi chi sceglie di farlo deve affrontare conseguenze. Inoltre, ha parlato di Jonas Vingegaard, indicandolo come favorito sulla carta, senza tuttavia entrare in analisi dettagliate.