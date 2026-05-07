Chiappucci | Ai miei tempi non potevi saltare il Giro d'Italia oggi paga il prezzo di certe scelte
Claudio Chiappucci ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it, commentando la situazione attuale del Giro d’Italia e le dinamiche delle corse ciclistiche moderne. Ha affermato che ai suoi tempi non si poteva saltare la gara, mentre oggi chi sceglie di farlo deve affrontare conseguenze. Inoltre, ha parlato di Jonas Vingegaard, indicandolo come favorito sulla carta, senza tuttavia entrare in analisi dettagliate.
Claudio Chiappucci ha parlato in esclusiva a Fanpage.it di Giro d'Italia ma non solo. Vingegaard favorito, ma solo sulla carta. Pellizzari chiamato alla "grande prova da leader". Una Corsa Rosa che paga un po' pegno rispetto al Tour ma che per il Diablo resta dal fascino intatto: "E mi sarebbe piaciuto correre questa edizione".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Gattuso e l’Italia ai playoff con l’Irlanda: “I miei giocatori non sono degli scappati di casa”
Leggi anche: Zeudi Di Palma a Belve: “I miei tatuaggi arte senza prezzo. All’ex di Chanel Totti ho tatuato una vagina”