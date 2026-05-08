Spalletti difende il suo gruppo tra battute e scelte concrete | da Lecce a Lecce conferenze a confronto Così è cambiata la sua comunicazione

L'allenatore ha scelto di parlare con battute e parole dirette, passando da conferenze a confronto tra Lecce e altre tappe stagionali. Nel corso delle sue dichiarazioni, ha spiegato come il suo approccio sia cambiato, passando dalla filosofia basata sull'estetica a una più orientata al risultato e alla concretezza. Questa trasformazione si è manifestata anche nel modo in cui si rivolge ai giocatori e ai media, con un tono più deciso e meno teorico.

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di Paolo Rossi Spalletti Juventus, il condottiero abbandona la filosofia estetica per la cruda necessità del risultato trasformando il dolore in forza vitale. C’è un filo sottile, teso come una corda di violino, che unisce le due vigilie di Luciano Spalletti contro il Lecce. Da una parte, il 2 gennaio 2025: il tecnico arrivava a Torino col piglio del filosofo d’avanguardia, pronto a seminare curiosità in un terreno ancora da arare. Dall’altra, oggi: lo Spalletti del rush finale, quello che ha sostituito i “piccoli premi” quotidiani con la cruda necessità di “aprire le porte” rimaste. Il gennaio dell’immaginazione: lo “squilibrio nazionale” . All’inizio dell’anno, Spalletti parlava come un esteta del disordine.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti difende il suo gruppo tra battute e scelte concrete: da Lecce a Lecce, conferenze a confronto. Così è cambiata la sua comunicazione Notizie correlate Vlahovic, come sta il serbo in vista di Lecce Juve? Cosa filtra dalla Continassa e le possibili scelte di Spallettidi Francesco SpagnoloVlahovic punta ad una maglia da titolare contro il Lecce, ma Spalletti preferisce non forzare la mano. Lecce Inter, il punto di Tancredi Palmeri: «Chivu tra scelte obbligate e rischio turnover. Per me giocheranno loro»di Redazione Inter News 24Lecce Inter, Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha analizzato le possibili scelte di Chivu in vista della sfida in Salento... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vlahovic e il suo futuro alla Juve, Spalletti lo difende: È uno di quelli col ghigno...; Spalletti fa il filosofo: Niente conti, la Juve deve pensare in grande (e Yildiz pure); Juve-Verona, la probabile formazione di Spalletti; Dove vedere Juve-Verona in tv? Dazn o Sky, orario. Spalletti difende la Juventus vista con il Verona: Applausi dallo stadio, non tutto è da buttareVogliamo ripartire dalla fine della partita precedente. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, alla vigilia della gara con il Lecce,. tuttomercatoweb.com Vlahovic e il suo futuro alla Juve, Spalletti lo difende: È uno di quelli col ghigno...Il tecnico dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Allianz Stadium contro il Verona ... corrieredellosport.it Vlahovic e il suo futuro alla Juve, Spalletti lo difende: "È uno di quelli col ghigno..." - facebook.com facebook #Vlahovic e il suo futuro alla #Juve, #Spalletti lo difende: "È uno di quelli col ghigno..." x.com