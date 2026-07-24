Gerardina Trovato ha annunciato di dover sottoporsi a un intervento chirurgico urgente, che la costringerà ad annullare il tour in programma. La cantante aveva recentemente visto miglioramenti nella sua carriera e vita personale, ma ora si trova a dover affrontare questa emergenza medica. La data dell’operazione non è stata resa nota, né sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute. La cancellazione riguarda tutte le date già programmate del tour.

La vita ha un tempismo davvero atroce quando si mette d’impegno. Proprio ora che la vicenda professionale e umana di Gerardina Trovato sembrava aver preso la piega giusta, ecco arrivare la classica doccia fredda che non ti aspetti. Dopo anni complessi e un’attesa infinita, la cantautrice siciliana era finalmente pronta a riprendersi il suo posto sul palco con una tournée estiva che poteva essere un altro passo verso la rinascita che sta inseguendo da troppo tempo. E invece no, tutto bloccato sul più bello per un imprevisto di salute che la costringerà a correre in ospedale. Il dolore durante le prove e la diagnosi: “Devo operarmi d’urgenza”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Devo operarmi d’urgenza”: Gerardina Trovato costretta ad annullare il tour

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