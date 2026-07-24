Un uomo di 59 anni residente ad Arezzo è stato arrestato dalla polizia su ordine del pubblico ministero di Firenze. L’arresto è stato effettuato per il possesso di centinaia di file pedopornografici e foto di bambini al mare. La perquisizione ha portato al sequestro di materiale illegale. L’indagato, giornalista, è stato portato in carcere. La procura ha avviato le indagini per approfondire il suo coinvolgimento.

AREZZO – Su delega del procuratore della Repubblica di Firenze, la polizia ha arrestato un 59enne residente ad Arezzo per detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine, avviata da una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online e condotta dal Centro operativo di Firenze, ha consentito, mediante approfondimenti, sia tradizionali sia tecnici, di identificare e localizzare l’indagato, giornalista locale, che deteneva materiale di natura pedopornografica. Sulla scorta degli elementi raccolti, la procura di Firenze ha emesso decreto di... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Detiene centinaia di file pedopornografici e foto di bambini al mare: arrestato giornalista

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