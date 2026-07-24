Arezzo giornalista arrestato | nel computer centinaia di file pedopornografici e foto di bambini scattate al mare
Un giornalista locale è stato arrestato dopo che le forze dell'ordine hanno scoperto nel suo computer centinaia di file pedopornografici e foto di bambini scattate al mare. Durante le indagini sono stati sequestrati diversi contenuti illeciti, che si trovavano all’interno del suo archivio digitale. L’uomo, noto per la sua attività giornalistica, aveva una vita pubblica apparentemente normale e una fedina penale pulita prima dell’intervento delle autorità.
Di giorno giornalista locale, vita apparentemente ordinaria e fedina penale immacolata. Dietro lo schermo del computer, secondo gli investigatori, un archivio composto da centinaia di contenuti pedopornografici. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 59 anni, residente ad Arezzo e incensurato, con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. L’operazione è stata condotta su delega della Procura della Repubblica di Firenze, che coordina l’indagine. Gli accertamenti sono partiti da una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, il CNCPO. 🔗 Leggi su Lortica.it
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