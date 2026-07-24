Arezzo giornalista arrestato | nel computer centinaia di file pedopornografici e foto di bambini scattate al mare

Notizia in breve

Un giornalista locale è stato arrestato dopo che le forze dell'ordine hanno scoperto nel suo computer centinaia di file pedopornografici e foto di bambini scattate al mare. Durante le indagini sono stati sequestrati diversi contenuti illeciti, che si trovavano all’interno del suo archivio digitale. L’uomo, noto per la sua attività giornalistica, aveva una vita pubblica apparentemente normale e una fedina penale pulita prima dell’intervento delle autorità.