Un uomo di 59 anni di Arezzo, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato dopo essere stato trovato in possesso di centinaia di file pedopornografici e fotografie di bambini al mare scattate senza consenso.

Un uomo di 59 anni, di Arezzo, incensurato, è stato trovato in possesso di centinaia di file di natura pedopornografica e fotografie di bambini al mare, scattate da lui stesso all'insaputa delle vittime, ed è stato arrestato in flagranza. A segnalarlo alla polizia il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online. L'indagine, condotta dal Centro operativo di Firenze, ha permesso di identificare e localizzare l'uomo: la Procura di Firenze ha emesso un decreto di perquisizione nel corso della quale è stato trovato il materiale. Il 59enne è risultato anche amministratore di una pagina, su un noto social network, che tratta tematiche naturiste. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Arezzo, trovato in possesso di centinaia di file pedopornografici e foto «rubate» ai bimbi al mare: arrestato

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