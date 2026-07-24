Arezzo trovato in possesso di centinaia di file pedopornografici e foto rubate ai bimbi al mare | arrestato

Da corrierefiorentino.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 59 anni di Arezzo, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato dopo essere stato trovato in possesso di centinaia di file pedopornografici e fotografie di bambini al mare scattate senza consenso.

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Un uomo di 59 anni, di Arezzo, incensurato, è stato trovato in possesso di centinaia di file di natura pedopornografica e fotografie di bambini al mare, scattate da lui stesso all'insaputa delle vittime, ed è stato arrestato in flagranza. A segnalarlo alla polizia il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online. L'indagine, condotta dal Centro operativo di Firenze, ha permesso di identificare e localizzare l'uomo: la Procura di Firenze ha emesso un decreto di perquisizione nel corso della quale è stato trovato il materiale. Il 59enne è risultato anche amministratore di una pagina, su un noto social network, che tratta tematiche naturiste. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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