Caos infermieri al San Raffaele di Milano Ats multa l'ospedale per 12mila euro | resta l'accreditamento
L'ospedale San Raffaele di Milano è stato multato dall'Ats di Milano con una sanzione di 12mila euro a seguito dei disordini verificatisi nel padiglione 'Iceberg' a dicembre. La multa è stata applicata per le criticità emerse durante quella giornata, che hanno coinvolto il personale sanitario e il funzionamento di alcune aree dell’ospedale. Non sono stati modificati l’accreditamento e le autorizzazioni operative dell’istituto, che continuano a essere riconosciute.
L'Ats di Milano ha sanzionato l'ospedale San Raffaele per 12mila euro per il caos scoppiato nel padiglione 'Iceberg' lo scorso dicembre. L'accreditamento con il servizio sanitario regionale, invece, non è stato sospeso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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