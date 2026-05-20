Caos infermieri al San Raffaele di Milano Ats multa l'ospedale per 12mila euro | resta l'accreditamento

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale San Raffaele di Milano è stato multato dall'Ats di Milano con una sanzione di 12mila euro a seguito dei disordini verificatisi nel padiglione 'Iceberg' a dicembre. La multa è stata applicata per le criticità emerse durante quella giornata, che hanno coinvolto il personale sanitario e il funzionamento di alcune aree dell’ospedale. Non sono stati modificati l’accreditamento e le autorizzazioni operative dell’istituto, che continuano a essere riconosciute.

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L'Ats di Milano ha sanzionato l'ospedale San Raffaele per 12mila euro per il caos scoppiato nel padiglione 'Iceberg' lo scorso dicembre. L'accreditamento con il servizio sanitario regionale, invece, non è stato sospeso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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