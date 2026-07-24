Demirovic torna nella lista della Juve per l’attacco | chieste informazioni Il prezzo dello Stoccarda
La Juventus ha inserito di nuovo nella lista degli attaccanti il nome di Ermedin Demirovic, giocatore dello Stoccarda. Sono state richieste informazioni sul suo costo e sulla disponibilità del centravanti. La trattativa per il suo eventuale trasferimento è in fase di valutazione, mentre il club tedesco ha indicato il prezzo del calciatore. La Juventus continua a monitorare diversi profili per rinforzare il reparto offensivo.
per il suo centravanti. Il mercato degli attaccanti continua a muovere pedine fondamentali sulla scacchiera europea e tra i profili monitorati con grande attenzione dalla Juventus figura anche il nome di Ermedin Demirovi?. Il centravanti ventottenne del VfB Stoccarda è finito nei radar del club bianconero, impegnato a vagliare le migliori opzioni per completare il proprio reparto avanzato con giocatori di comprovata sostanza e continuità. Lo riporta Sky Sport Germania. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Situazione contrattuale e valutazione del cartellino. Nonostante un contratto ancora lungo con la società tedesca, con scadenza fissata nel 2028, il futuro dell’attaccante bosniaco è diventato quantomai incerto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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