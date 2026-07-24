Demirovic torna nella lista della Juve per l’attacco | chieste informazioni Il prezzo dello Stoccarda

Notizia in breve

La Juventus ha inserito di nuovo nella lista degli attaccanti il nome di Ermedin Demirovic, giocatore dello Stoccarda. Sono state richieste informazioni sul suo costo e sulla disponibilità del centravanti. La trattativa per il suo eventuale trasferimento è in fase di valutazione, mentre il club tedesco ha indicato il prezzo del calciatore. La Juventus continua a monitorare diversi profili per rinforzare il reparto offensivo.