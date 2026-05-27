La Juventus ha chiesto informazioni su Mamardashvili, portiere georgiano, come possibile acquisto per la prossima stagione. Il club valuta anche Alisson, ma il nome del portiere georgiano viene considerato tra le opzioni. Mamardashvili si trova attualmente sotto contratto e la sua valutazione di mercato è in crescita. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali trattative in corso o offerte ufficiali.

di Francesco Spagnolo Mamardashvili è uno dei nomi valutati dalla Juve per la porta in ottica prossima stagione. Ecco la vera differenza con il brasiliano Alisson. La ricerca del nuovo numero uno in casa Juventus continua. Secondo quanto riferito da Longari, uno dei profili valutati è quello di Mamardashvili, anche lui in forza al Liverpool e destinato ad uscire in caso di conferma di Alisson. Analizzando le sue caratteristiche tecniche del georgiano, il primo elemento che balza all’occhio riguarda i suoi riflessi. Il portiere possiede una reattività nello stretto davvero importante. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A questa agilità si abbina una straripante presenza fisica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve prosegue la caccia al portiere: chieste informazioni per Mamardashvili: perché il georgiano potrebbe battere la concorrenza di Alisson

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