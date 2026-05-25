Robertson Juve | chieste informazioni per il terzino che lascerà il Liverpool! Testa a testa con questo club cosa sta succedendo

La Juventus ha richiesto informazioni sul terzino scozzese, che lascerà il Liverpool, per la prossima stagione. La società bianconera sta valutando il trasferimento del giocatore, mentre il club inglese sta definendo le modalità di uscita. Non sono stati resi noti dettagli sul contratto o sulla trattativa in corso. La decisione definitiva sulla cessione del giocatore non è ancora stata comunicata ufficialmente.

di Luca Fiore Robertson Juve, il terzino scozzese lascerà il Liverpool e la società bianconera si è informata sul giocatore per la prossima stagione.. La Juventus, seguendo le parole di Luciano Spalletti, sta lavorando per arricchire il gruppo. Il club bianconero cerca elementi di personalità per affrontare le sfide in campo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza si è mossa per Andrew Robertson che è in scadenza di contratto con il Liverpool. L’interesse dimostra la chiara volontà di innalzare il livello tecnico. Avere a disposizione profili affidabili è un’assoluta priorità per il mister bianconero. La società opera per regalare all’allenatore le pedine giuste, costruendo un organico solido e capace di imporsi durante i novanta minuti senza mai subire eccessivi cali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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