Un legale ha annunciato di aver inviato alla Procura di Roma una memoria contenente tutte le chat tra un ex sottosegretario e il suo assistito. La richiesta mira all'acquisizione immediata delle conversazioni per le indagini in corso. Secondo quanto riferito, le chat potrebbero chiarire chi sia il proprietario di una determinata attività commerciale. La procedura si inserisce nel quadro delle verifiche avviate dalla magistratura.

«Sto inviando alla Procura di Roma una memoria con tutte le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Delmastro e il mio assistito con richiesta di acquisizione immediata ai fini delle indagini». A dirlo l'avvocato Fabrizio Gallo, legale di Mauro Caroccia, in merito all'inchiesta sulla Bisteccheria d'Italia, il ristorante romano di cui era socio l'ex sottosegretario alla Giustizia. Sul caso, ricordiamo, indaga la Procura di Roma, che a maggio aveva chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra Delmastro e Caroccia, indagato per riciclaggio e attualmente in carcere dove sta scontando una pena definitiva a 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan Senese. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Delmastro, legale Caroccia: «In Procura le chat con l'ex sottosegretario, sarà chiaro chi è il proprietario della Bisteccheria d'Italia»

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