La procura ha chiesto alle Camere di acquisire tutte le chat tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. La richiesta è stata presentata ufficialmente dopo che il giornale aveva anticipato la notizia alcune settimane fa. La richiesta riguarda le conversazioni scambiate tra i due, che sono state ritenute rilevanti nell’ambito di un’indagine in corso. La decisione ora passa alle autorità parlamentari.

Ora c’è anche il passo ufficiale. Come anticipato dal Fatto nelle scorse settimane, la Procura di Roma ha chiesto l’autorizzazione al Parlamento per acquisire tutte le chat intercorse tra il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, oggi detenuto dopo una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. La richiesta – anticipata dal Corriere.it – è stata trasmessa alla Giunta per le autorizzazioni della Camera e riguarda i messaggi contenuti nel telefono sequestrato a Caroccia, già sequestrato dagli investigatori del Nucleo valutario della Guardia di Finanza di Roma. L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire i rapporti tra il parlamentare e il ristoratore nell’ambito dell’inchiesta sul presunto riciclaggio di denaro collegato al clan camorristico romano dei Senese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bisteccheria d’Italia, la procura chiede alla Camere di acquisire tutte le chat tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Delmastro, la procura chiede alla Camera di acquisire le chat con CarocciaLa Procura di Roma ha richiesto alla Camera di acquisire tutte le chat tra il deputato coinvolto e un suo collaboratore, nell'ambito dell'inchiesta...

La procura di Roma chiede l'autorizzazione alla Camera per le chat tra Delmastro e CarocciaLa procura di Roma ha richiesto alla Camera l’autorizzazione a visionare le chat tra un deputato e un collaboratore.

Temi più discussi: Bisteccheria d’Italia, Delmastro: Mi sento vittima, non sapevo chi fosse Caroccia. Bastava guardare su Google, imperdonabile leggerezza politica; Antimafia, Delmastro: Finii dai Caroccia perché era un locale carino, dovevo googlare; Andrea Delmastro: confermata la condanna in Appello per il caso Cospito. L'ex sottosegretario: Faremo ricorso; Delmastro dopo il caso Bisteccheria d'Italia si converte: Sono diventato vegetariano, non mangio più carne.

Delmastro, la procura chiede alla Camera di acquisire le chat con CarocciaNovità sul caso Delmastro. La Procura di Roma che indaga sulla Bisteccheria d'Italia ha chiesto alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di potere acquisire tutte ... ilmessaggero.it

DIEMBI FIRST S.A.S. DI BRUSCHETTI MATTEO - Results on X | Live Posts & Updates x.com

La procura di Roma chiede l'autorizzazione alla Camera per le chat tra Delmastro e CarocciaLa Procura di Roma che indaga sul caso Bisteccheria d’Italia ha chiesto alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di potere acquisire tutte ... gazzettadelsud.it